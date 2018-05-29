Официально: Семак возглавил "Зенит"

Новым главным тренером "Зенита" назначен Сергей Семак, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с петербургским клубом двухлетней контракт с возможностью продления соглашения еще на один год.

"Зенит" заплатил один миллион евро бывшему клубу Семака "Уфе" в качестве отступных.

В прошлом сезоне 42-летний Семак привел "Уфу" к шестому месту в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы.

Стоит отметить, что ранее Семак работал в "Зените" в качестве ассистента у Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.

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