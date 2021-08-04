Официально: Юрий Сёмин - новый тренер "Ростова"

1 Теги ростовюрий семин

Официально: Юрий Сёмин - новый тренер "Ростова"Фото: твиттер "Ростова"

Юрий Сёмин стал новым главным тренером "Ростова".

Как сообщает твиттер клуба, 74-й летний специалист заключил контракт на два года. Помощниками Сёмина станут экс-тренер "Ротора" Юрий Батуренко и тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов.

"Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!" - сказали в пресс-службе клуба.

Последним клубом Сёмина был "Локомотив", который он покинул в мае 2020 года.

Читайте также: Карпин покинул "Ростов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

удачи шпалычу!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евро

Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов