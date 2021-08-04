Официально: Юрий Сёмин - новый тренер "Ростова"

Фото: твиттер "Ростова"

Юрий Сёмин стал новым главным тренером "Ростова".

Как сообщает твиттер клуба, 74-й летний специалист заключил контракт на два года. Помощниками Сёмина станут экс-тренер "Ротора" Юрий Батуренко и тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов.

"Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!" - сказали в пресс-службе клуба.

Последним клубом Сёмина был "Локомотив", который он покинул в мае 2020 года.

Читайте также: Карпин покинул "Ростов". | http://soccernews.ru