Официально: Серхио Рамос покинул "Реал"

Теги реал мадридсерхио рамос

Официально: Серхио Рамос покинул "Реал"Фото: инстаграм Рамоса

Капитан "Реала" Серхио Рамос покидает клуб.

Как сообщает сайт клуба, завтра, 17 июня, пройдет прощальная пресс-конференция игрока и президента клуба Флорентино Переса.

Напомним, что в конце июня у Рамоса истекает контракт с клубом и стороны не договорились о его продлении.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 года. В составе клуба он завоевал 22 трофея, в том числе четыре Лиги Чемпионов.

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