Официально: Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Фото сайт ПСЖ

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Серхио Рамоса.

Парижский клуб заключил с экс-капитаном "Реала" двухлетний контракт.

35-летний футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента, поскольку его контракт с "бланкос" истёк 30 июня.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, сыграл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.

Не пропустите: ПСЖ определился со стратегией по трансферу Погба. | http://soccernews.ru