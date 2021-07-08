Официально: Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

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Официально: Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Фото сайт ПСЖ

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Серхио Рамоса.

Парижский клуб заключил с экс-капитаном "Реала" двухлетний контракт.

35-летний футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента, поскольку его контракт с "бланкос" истёк 30 июня.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, сыграл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Мне ещё интересно-как Рамос и Хакими будут между собой общаться и играть в одной команде после того,как Серхио назвал Ашрафа крысой.

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Mutaloff
Mutaloff

Псж реально дрим-тим собирает этим летом:Вейналдум,Хакими,Рамос...Кто следующий?

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