Официально: Серлот сменил "РБ Лейпциг" на "Реал Сосьедад"

Фото твиттер "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "РБ Лейпциг" Александра Серлота.

Испанский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что "Реал Сосьедад" подпишет норвежца в качестве замены для Виллиана Жозе.

Серлот провёл в "РБ Лейпциг" один сезон, сыграл 37 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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