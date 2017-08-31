Официально: Сесар Навас вернулся в "Рубин"

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил о возвращении испанского защитника Сесара Наваса.

Стороны заключили контракт до лета 2018 года. 37-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу из Татарстана бесплатно.

Напомним, что Навас уже выступал за "Рубин" с 2009 по 2015 год.

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