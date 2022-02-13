Официально: "Севилья" продлила контракт с Акуньей
Фото: инстаграм "Севильи"\Автор неизвестен
Аргентинский левый защитник Маркос Акунья продлил свой контракт с "Севильей" до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба неврионцев.
Акунья перешел в "Севилью" летом 2020 года из лиссабонского "Спортинга", и за полтора года он сыграл 65 официальных матчей за испанскую команды - 51 в Ла Лиге, девять в Лиге чемпионов и пять в Кубке Короля.
Кроме того, аргентинец забил два гола: один в прошлом сезоне в домашнем матче с "Атлетико Мадрид" и еще один в этом сезоне в игре с "Бетисом" на "Бенито Вильямарин".
Также он отдал семь результативных передач: пять в Ла Лиге, одну в Лиге чемпионов и одну в Кубке Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14