Официально: "Севилья" продлила контракт с Акуньей

Фото: инстаграм "Севильи"\Автор неизвестен

Аргентинский левый защитник Маркос Акунья продлил свой контракт с "Севильей" до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба неврионцев.

Акунья перешел в "Севилью" летом 2020 года из лиссабонского "Спортинга", и за полтора года он сыграл 65 официальных матчей за испанскую команды - 51 в Ла Лиге, девять в Лиге чемпионов и пять в Кубке Короля.

Кроме того, аргентинец забил два гола: один в прошлом сезоне в домашнем матче с "Атлетико Мадрид" и еще один в этом сезоне в игре с "Бетисом" на "Бенито Вильямарин".

Также он отдал семь результативных передач: пять в Ла Лиге, одну в Лиге чемпионов и одну в Кубке Испании.

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