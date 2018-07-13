Официально: Шакири перешёл в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Сток Сити" Джердана Шакири.

Сумма трансфера составила 15,3 миллионов евро. 26-летний футболист заключил с мерсисайдским клубом контракт, условия которого пока не разглашаются.

В составе "красных" швейцарец будет выступать под номером 23.

Шакири выступал за "Сток Сити" с 2015 года, сыграл 92 матча и забил 15 голов.

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