Официально: Шакири перешёл в "Ливерпуль"

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Официально: Шакири перешёл в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Сток Сити" Джердана Шакири.

Сумма трансфера составила 15,3 миллионов евро. 26-летний футболист заключил с мерсисайдским клубом контракт, условия которого пока не разглашаются.

В составе "красных" швейцарец будет выступать под номером 23.

Шакири выступал за "Сток Сити" с 2015 года, сыграл 92 матча и забил 15 голов.

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