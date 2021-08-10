Официально: Шалимов - главный тренер "Урала"

Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен

"Урал" на своем официальном сайте объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера.

Соглашение со специалистом рассчитан до 2023 года.

"Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе.

Новый наставник "Урала" уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведет первую тренировку", – говорится в сообщении клуба.

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