Официально: Шамиль Газизов покинул "Спартак"
"Футбольный клуб "Спартак-Москва" принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах", - говорится в заявлении на официальном сайте москвичей.
Совет директоров принял решение возложить руководство командой на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.
Шамиль Газизов проработал в стане "красно-белых" с июля 2020 года. До этого восемь лет специалист руководил "Уфой".
В текущем сезоне "Спартак" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
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