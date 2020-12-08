Официально: Шамиль Газизов покинул "Спартак"

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах", - говорится в заявлении на официальном сайте москвичей.



Совет директоров принял решение возложить руководство командой на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Шамиль Газизов проработал в стане "красно-белых" с июля 2020 года. До этого восемь лет специалист руководил "Уфой".