Официально: Шаронов покидает "Рубин"

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Официально: Шаронов покидает "Рубин"

"Рубин" на своём официальном сайте объявил об увольнении тренерского штаба во главе с Романом Шароновым.

Указывается, что стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

"ФК "Рубин" ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении казанского клуба.

43-летний Шаронов возглавлял "Рубин" с июня. По итогам 19 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе.

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