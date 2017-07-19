Официально: Шик не перейдёт в "Ювентус"

Теги ювентуссампдорияпатрик шик

Официально: Шик не перейдёт в "Ювентус"

"Сампдория" на своём официальном сайте подтвердила, что переход чешского нападающего Патрика Шика в "Ювентус" не состоится.

"Сампдория" и "Ювентус" достигли обоюдной договорённости не завершать трансфер Шика" - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что у 21-летнего Шика в ходе медобследования были выявлены проблемы с сердцем. Сначала "Ювентус" хотел арендовать форварда, но позднее вовсе отказался от сделки. | http://soccernews.ru

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