Официально: Шупо-Мотинг перешел в "Баварию"

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Официально: Шупо-Мотинг перешел в "Баварию"

"Бавария" сообщила о трансфере нападающего сборной Камеруна Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

Контракт 31-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2021 года. Футболист перешел на правах свободного агента.

"Невероятное чувство - вернуться в Бундеслигу, да еще и в крупнейший клуб Германии. Играть за "Баварию" - большая честь", - заявил футболист.

В минувшем сезоне футболист сыграл во всех матчах Лиги Чемпионов и забил победный гол в 1/4 финала в ворота "Аталанты" (2:1).

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