Официально: Шюррле покинул "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" сообщила об уходе хавбека Андре Шюррле. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение с 29-летним футболистом действовало до 2021 года.

Напомним, весь прошлый сезон Шюррле провел в московском "Спартаке" в аренде. Клуб не стал активировать опцию выкупа и 1 июля сообщил об уходе игрока.

В этом сезоне Шюррле выступал в "Спартаке" на правах аренды. В 18 матчах он отметился 2 голами и 4 ассистами. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до 2021 года.

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