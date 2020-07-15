Официально: Шюррле покинул "Боруссию"
Дортмундская "Боруссия" сообщила об уходе хавбека Андре Шюррле. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение с 29-летним футболистом действовало до 2021 года.
Напомним, весь прошлый сезон Шюррле провел в московском "Спартаке" в аренде. Клуб не стал активировать опцию выкупа и 1 июля сообщил об уходе игрока.
В этом сезоне Шюррле выступал в "Спартаке" на правах аренды. В 18 матчах он отметился 2 голами и 4 ассистами. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до 2021 года.
А еще: Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета| http://soccernews.ru
главное
-
Тренер академии "Локо" предложил игрокам основы купить квартиру семье Самохвалова
-
Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета
-
РФС: "Мы завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина. Вопросов к нему нет"
-
Ханданович продлил контракт с "Интером" до 2022 года
-
Месси признан лучшим игроком XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам
Лента новостей
-
Президент ФИФА назвал чемпионат мира в России лучшим в истории
-
Кике Сетьен оценил свои шансы остаться в "Барселоне" на следующий сезон
-
"Лучше бы не видел". Аршавин рассказал о встрече с бывшей женой
-
Сборная Украины представила новую форму
-
Зидан прокомментировал информацию о своем конфликте с Бэйлом
-
Аршавин сравнил Дзюбу с футболистами своего поколения
-
Названы сроки летнего трансферного окна в АПЛ
-
Гвардиола сравнил финансовые возможности "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"
-
Аршавин рассказал о желании стать президентом "Зенита"
-
Официально: Шюррле покинул "Боруссию"
-
Аршавин - о "Спартаке": "Полный хаос, бардак, нет стратегии"
-
Геркус высказался о конфликте Карпина с РПЛ
-
Наставник "Арсенала" Артера рассказал, как чувствует себя Озил
-
Аршавин назвал главных героев чемпионского "Зенита"
-
1
Суарес высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
"Рома" готова продлить контракт с Пеллегрини
-
"Манчестер Сити" сыграет в Лиге Чемпионов - решения УЕФА ничего не стоят, а финансовый "фэйр-плей" существует только на бумаге: реакция топовых СМИ на событие
-
Тренер академии "Локо" предложил игрокам основы купить квартиру семье Самохвалова
-
Сарри поделился ожиданиями от матча "Ювентуса" с "Сассуоло"
-
Агент Сафонов рассказал о вариантах усиления "Спартака" в трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20