Официально: Симеоне продлил контракт с "Атлетико"

"Атлетико" подписал новый контракт с главным тренером команды Диего Симеоне. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт подписан сроком на 3 года.

48-летний Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. Под его руководством "матрасники" становили чемпионами Испании, обладателями Кубка Испании, Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА (дважды), а также дважды выигрывали Лигу Европы.

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