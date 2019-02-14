Официально: Симеоне продлил контракт с "Атлетико"

Теги атлетико мадриддиего симеоне

Официально: Симеоне продлил контракт с "Атлетико"

"Атлетико" подписал новый контракт с главным тренером команды Диего Симеоне. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт подписан сроком на 3 года.

48-летний Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. Под его руководством "матрасники" становили чемпионами Испании, обладателями Кубка Испании, Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА (дважды), а также дважды выигрывали Лигу Европы.

Не пропустите: Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры топ-5 европейских лиг: больше всех зарабатывает Симеоне| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вице-президент "Монако" Васильев покидает клуб

Вице-президент "Монако" Васильев покидает клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 23 51
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 23 44
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 23 35
6 Алавес Алавес 23 35
7 Бетис Бетис 23 32
8 Валенсия Валенсия 23 31
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 23 30
11 Леганес Леганес 23 29
12 Эспаньол Эспаньол 23 28
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
14 Леванте Леванте 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов