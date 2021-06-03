Официально: Симоне Индзаги - главный тренер "Интера"

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги вогзглавил "Интер".

45-летний специалист заключил с миланским клубом контракт на два года.

На этом посту он сменил Антонио Конте, который в прошлом сезоне привел "нерадзурри" к победе в чемпионате Италии.

Напомним, что Индзаги был футболистом "Лацио" с 1999 по 2010 год, выиграв чемпионат Италии, Кубок (трижды) и Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА.

На посту главного тренера римского клуба с 2016 по 2021 год, он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

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