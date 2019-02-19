Официально: Скопинцев перешёл из "Ростова" в "Краснодар"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

Сумма трансфера составила 4,4 миллиона евро плюс бонусы.

"Футболисту в ближайшие дни предстоит пройти медицинское обследование, после чего с ним будет подписан долгосрочный личный контракт" - говорится в сообщении "быков".

Скопинцев является воспитанником московского "Динамо". За "Ростов" он выступал с 2016 года, сыграл 29 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Балтике".

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