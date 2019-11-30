Официально: Слуцкий и братья Березуцкие покинули "Витесс"

"Витесс" на своём официальном сайте подтвердил отставку тренерского штаба во главе с Леонидом Слуцким.

Вместе с российским специалистом клуб из Арнема покидают его ассистенты Олег Яровинский, а также братья Василий и Алексей Березуцкие.

Напомним, что Слуцкий работал в "Витессе" с лета 2018 года.

В текущем сезоне команда удачно стартовала, однако затем последовала серия из пяти поражений подряд. В итоге тренер подал в отставку.

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