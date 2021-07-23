Официально: Смольников - игрок тульского "Арсенала"

Фото: сайт "Арсенала"

Экс-игрок "Краснодара" Игорь Смольников перебрался в тульский "Арсенал".

Как сообщает сайт клуба, 32-летний игрок подписал контракт до лета 2022 года. Он взял себе 6-й номер.

Напомним, что в июне Смольников покинул "Краснодар", расторгнув соглашение по взаимному согласию.

В прошлом сезоне Смольников провел 32 игры, в которых отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Официально: Зурико Давиташвили - игрок тульского "Арсенала". | http://soccernews.ru