Официально: Смолов не сыграет с ЦСКА

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Официально: Смолов не сыграет с ЦСКАФорвард "Краснодара" Федор Смолов не примет участия в воскресном матче 27-го тура РФПЛ против московского ЦСКА.

Так, на официальном сайте РФС сообщается, что апелляция, поданная "быками" на полученную их игроком желтую карточку в игре с тульским "Арсеналом", была отклонена.

Таким образом, из-за перебора предупреждений 28-летний нападающий пропустит ближайший поединок своей команды в чемпионате.

Напомним, определено место проведения товарищеского матча сборных России и Турции. | soccernews.ru

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