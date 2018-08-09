Официально: Смолов перешел в "Локомотив"

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Официально: Смолов перешел в "Локомотив"
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов стал игроком "Локомотива", сообщает официальный Instagram клуба.

Сумма трансфера составила, по некоторым данным, 9 миллионов евро. Сам футболист подписал с клубом четырехлетний контракт и будет зарабатывать в "Локо" 3,1 миллиона евро в год.

28-летний Смолов выступал за "Краснодар" с 2015 года, провел за клуб 101 матч и забил 64 гола. Ранее играл за "Динамо", "Фейеноорд", "Анжи" и "Урал". За сборную России сыграл 37 матчей и забил 12 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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