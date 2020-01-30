Официально: Смолов перешел в "Сельту"

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Официально: Смолов перешел в "Сельту"

Нападающий Федор Смолов перешел в "Сельту". Об этом сообщается в твиттере клуба.

"Локомотив" также подтвердил трансфер 29-летнего игрока в испанский клуб.

Соглашение Смолова с "Сельтой" рассчитано до конца сезона. Завтра, 31 января, игрок пройдет медосмотр.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард участвовал в 14 матчах РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

"Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры.

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