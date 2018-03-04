Официально: Снейдер завершил международную карьеру

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Официально: Снейдер завершил международную карьеруПолузащитник катарского клуба "Аль-Гарафа" Уэсли Снейдер объявил о завершении своей международной карьеры.

Всего в составе сборной Нидерландов 33-летний хавбек сыграл 133 матча, став ее рекордсменом по числу сыгранных игр. В них футболист забил 31 мяч и сделал 31 результативную передачу. В составе "оранжевых" он становился бронзовым призером Чемпионатов Мира и Европы. В 2010-м году в финале ЧМ его команда уступила испанцам лишь в дополнительное время.

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