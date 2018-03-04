Официально: Снейдер завершил международную карьеру
Полузащитник катарского клуба "Аль-Гарафа" Уэсли Снейдер объявил о завершении своей международной карьеры.
Всего в составе сборной Нидерландов 33-летний хавбек сыграл 133 матча, став ее рекордсменом по числу сыгранных игр. В них футболист забил 31 мяч и сделал 31 результативную передачу. В составе "оранжевых" он становился бронзовым призером Чемпионатов Мира и Европы. В 2010-м году в финале ЧМ его команда уступила испанцам лишь в дополнительное время.
Не пропустите: голосование за самую горячую девушку февраля. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"
-
Турнир прогнозов: анонс 39 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 38 тура
-
"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3 (обзор)
-
"Марсель" – "Нант" - 1:1 (обзор)
-
Гол Товена на 95-й минуте спас "Марсель" от поражения в матче с "Нантом"
-
"Бордо" отказал "Арсеналу" в трансфере Малкома за 42 миллиона евро
-
"Валенсия" – "Бетис" - 2:0 (обзор)
-
"Валенсия" победила "Бетис"
-
Роналду хочет видеть Де Хеа в "Реале"
-
Промес: "Уход Снейдера из сборной Голландии это конец эры"
-
Владелец "Фиорентины": "Смерть Астори это невероятная трагедия, я все еще в шоке"
-
Дзадза повторил личный рекорд результативности
-
Чех остался недоволен своей игрой в матче с "Брайтоном"
-
Алексей Миранчук: "После матча Семин назвал Игнатьева СуперВладом"
-
Тренер "Ахмата": "К сожалению, не у всех работают принципы фэйр-плей"
-
"Арсенал" Тула - "Ахмат" - 1:0 (обзор)
-
"Валенсия" - первая команда Ла Лиги в этом сезоне, в которой три игрока забили не менее 10 голов
-
Месси забил 600 голов почти на 150 игр раньше, чем Роналду
-
Глушаков: "Иногда было трудно увидеть игроков "Локо" в белой форме"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1