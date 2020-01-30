Официально: Соболев подписал контракт со "Спартаком"

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Официально: Соболев подписал контракт со "Спартаком"

Пресс-служба московского "Спартака" подтвердила переход нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.

"Красно-белые" арендовали 22-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Соболев уже прибыл в расположение команды в Катаре, прошёл медобследование и подписал контракт.

За "Спартак" форвард будет выступать под 77-м номером. Ранее сообщалось, что его аренда обойдётся клубу в 500 тысяч евро, а опция выкупа составит 4,5 миллиона.

Соболев выступал за "Крылья" с 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 21 гол и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Енисею".

Не пропустите: Новичок "Спартака" Соболев прокомментировал свой уход из "Крыльев Советов". | http://soccernews.ru
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