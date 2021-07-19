Официально: "Сочи" продлил аренду защитника "Зенита" Мамманы

Фото сайт "Зенита" / Евгений Васильев

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о переходе в "Сочи" центрального защитника Эммануэля Мамманы.

Клубы договорились о продлении аренды 25-летнего футболиста до завершения сезона 2021/22.

Напомним, что аргентинец уже выступал за "барсов" в прошлом сезоне, сыграл 19 матчей и сделал 1 ассист.

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