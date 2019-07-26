Официально: Соро - игрок "Реала"

"Сарагоса" на своём официальном сайте объявила о продаже полузащитника Альберто Соро.

20-летний футболист за 2,5 миллиона евро ушёл в мадридский "Реал". За счёт бонусов сумма сделки может вырасти вдвое.

Контракт перспективного хавбека с королевским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Впрочем, дебют Соро за "Реал" состоится не скоро. Ближайший сезон игрок проведёт на правах аренды в "Сарагосе".

Юный испанец сыграл за свою родную команду 31 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

Не пропустите: Зидан обеспокоен ситуацией с травмами у игроков "Реала". | http://soccernews.ru