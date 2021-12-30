Официально: Соуза - новый тренер "Фламенго"
Фото: твиттер "Фламенго"
Португалец Паулу Соуза стал главным тренером "Фламенго".
Как сообщает твиттер бразильского клуба, Соуза заключил контракт на два года.
Напомним, что ранее Соуза покинул сборную Польши, заплатив 300 тысяч евро за разрыв соглашения.
В минувшем чемпионате Бразилии "Фламенго" финишировал на втором месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20