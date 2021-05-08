Официально: "Спартак-2" не вылетит из ФНЛ в этом сезоне

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Официально: "Спартак-2" не вылетит из ФНЛ в этом сезоне

Фото твиттер "Спартака-2"

"Спартак-2" обезопасил себя от вылета в третий по силе российский дивизион.

Благодаря победе над ярославским "Шинником" в 41-м туре ФНЛ со счётом 4:2 "красно-белые" набрали 46 очков и уже не опустятся ниже 15-го места.

Голы в сегодняшнем матче забивали Степан Оганесян (дважды), Педро Роша и Михаил Игнатов.

15 мая "Спартак-2" завершит сезон домашней игрой с "Чертаново".

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