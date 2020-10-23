Официально: "Спартак" хочет поменяться кругами с "Ростовом"

"Спартак" направил "Ростову" письмо с предложением перенести очный матч 13-го тура РПЛ из Москвы в Ростов-на-Дону, об этом заявил глава департамента по коммуникациям столичного клуба Антон Фетисов.

Также он отметил, что "красно-белые" готовят соответствующее обращение и в адрес Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Ростов" договорились об обмене кругами, поскольку москвичам запретили пускать зрителей на трибуны, а ростовчанам это пока разрешено. Но позднее появилась информация, что перенос игр сорвался.

Напомним, что матч должен состояться 31 октября.

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