Официально: "Спартак" летом бесплатно подпишет защитника "Крыльев Советов"

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Официально: "Спартак" летом бесплатно подпишет защитника "Крыльев Советов"

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте анонсировал переход центрального защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова.

26-летний футболист присоединится к "красно-белым" по окончании текущего сезона, когда истечёт его контракт с самарским клубом.

Воспитанник ЦСКА в июне заключит со "Спартаком" соглашение, рассчитанное до 2026 года.

Чернов выступает за "Крылья" с 2019 года, сыграл 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 1,7 миллиона евро.

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