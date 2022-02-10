Официально: "Спартак" подписал защитника "Енисея"

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Официально: "Спартак" подписал защитника "Енисея"

Фото: инстаграм "Енисея"\Автор неизвестен

Московский "Спартак" достиг договоренности с "Енисеем" о трансфере 18-летнего защитника Данила Труханова, сообщает пресс-служба продающей команды.

Отмечается, что игрок вылетел в Москву, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. 

"Енисей" получит за Труханова финансовую компенсацию, а также может рассчитывать на будущие выплаты, в случае успешного развития футболиста. Данилу мы желаем успешного прохождения медобследования и дальнейшего профессионального роста в новом клубе", – сказал Антон Евменов, зам. спортивного директора "Енисея".

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