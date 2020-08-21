Официально: "Спартак" продлил контракт с Игнатовым

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Официально: "Спартак" продлил контракт с Игнатовым

Московский "Спартак" объявил о продлении соглашения с полузащитником Михаилом Игнатовым.

Действующий контракт между сторонами истекал следующим летом, а новый договор рассчитан на три года.

20-летний хавбек является воспитанником академии "красно-белых", за основную команду он дебютировал в сентябре 2018 года, с тех пор сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

Переманить Игнатова пытался столичный "Локомотив", но в итоге игрок решил остаться в "Спартаке".

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