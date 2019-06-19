Официально: "Спартак" расторг контракт с Комбаровым

Дмитрий Комбаров покинул "Спартак". Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

⚡ «Спартак» и защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.



32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. В 2017-м Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.https://t.co/JJGcZZ8uaj#Спартак pic.twitter.com/fxRA822Nnx — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 июня 2019 г.

32-летний игрок - воспитанник московского клуба. За команду Комбаров выступал с 2010 года. За 9 сезонов он забил 27 голов. Вместе со "Спартаком" он в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Футболист занимает второе место по количеству матчей за "Спартак" в РПЛ. В минувшем сезоне игрок участвовал в 13 матчах, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Комбаров продолжит играть в "Крыльях Советов".

Не пропустите: ЦСКА согласовал трансфер Влашича| http://soccernews.ru