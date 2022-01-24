Официально: "Спартак" создаст женскую команду

Фото: сайт "Спартака"\Автор неизвестен

Московский "Спартак" официально заявил о начале работы по созданию женской футбольной команды.

"Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи – созданию женского подразделения. В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в академию.

"Спартак" полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол.

Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в РПЛ, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И "Спартак", конечно, не станет исключением", – говорится в заявлении на сайте "красно-белых".

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