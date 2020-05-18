Официально: "Спартак" выкупил Соболева

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев стал полноценным игроком столичной команды.

"Красно-белые" объявили о выкупе игрока у "Крыльев Советов". Детали сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что клуб заплатит 4,5 миллиона евро.

По неофициальным данным, контракт 23-летнего форварда со "Спартаком" рассчитан на четыре года, а зарплата футболиста составит 1,2 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Соболев перешёл в "народную команду" в конце января на правах аренды и сделал 3 ассиста в 4 матчах.

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