Официально: Спайич стал игроком "Краснодара"

Защитник "Андерлехта" Урош Спайич перебрался в "Краснодар".

Как сообщает официальный сайт клуба, 25-летний серб успешно прошел медобследование и подписал с клубом пятилетнее соглашение. Ранее говорилось, что "Краснодар" заплатит за футболиста 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Спайича один гол в 36 матчах.

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