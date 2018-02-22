Официально: Срна дисквалифицирован до августа 2018 года
Стали известны сроки дисквалификации защитника "Шахтера" Дарио Срны за употребление запрещенных веществ.
Футболист получил наказание в виде 17-месячного отстранения от футбола. Впрочем срок дисквалификации стартует с даты взятия пробы - 22 марта 2017 года. Таким образом хорват сможет вернуться на поле через полгода. За два месяца до окончания срока дисквалификации он сможет тренироваться с командой.
Напомним, что у 35-летнего Срны были обнаружено производные дегидроэпиандростерона, который включен в список запрещенных веществ ВАДА на 2017 год.
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