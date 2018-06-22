Официально: Срна - игрок "Кальяри"

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна стал игроком "Кальяри".

Как сообщает официальный сайт клуба, хорват заключил с "красно-синими" соглашение по схеме "1+1".

Срна выступал за "Шахтер" с 2003 года. За это время он провел более 500 матчей, в которых забил 49 голов.

Также отметим, что Срна с "Шахтером" выиграл 26 трофеев.

Читайте также: "Шахтёр" навечно закрепил 33-й номер за Дарио Срной. | http://soccernews.ru