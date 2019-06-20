Официально: Срна вернулся в "Шахтёр"
"Шахтёр" на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб Дарио Срны.
37-летний хорват войдёт в тренерский штаб нового наставника "горняков" Луиша Каштру.
Таким образом, опытный фулбек завершил карьеру. Последним его местом работы был итальянский "Кальяри".
Срна выступал за "Шахтёр" с 2003 по 2018 год, сыграл 493 матча, забил 45 голов и сделал 121 ассист.
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