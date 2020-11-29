Официально: стадион "Наполи" будет переименован в честь Марадоны

Стадион "Сан-Паоло" будет переименован в "Стадио Диего Армандо Марадона". Об этом сообщил мэр Неаполя.

Стадион будет назван в честь легендарного игрока "Наполи" Диего Марадоны, который умер 25 ноября.

Среди вариантов названий рассматривались "Стадио Комунале Диего Марадона" и "Арена Диего Марадона".

Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.

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