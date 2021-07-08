Официально: Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России

1 Теги россиячемпионат европыстанислав черчесов

Официально: Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной РоссииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Официально: Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России.

"Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции", – сообщает РФС.

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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