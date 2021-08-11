Официально: Стефан Савич продлил контракт с "Атлетико"

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Официально: Стефан Савич продлил контракт с "Атлетико"Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Черногорский защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт "матрасников".

Новое соглашение футболиста с "индейцами" рассчитано до лета 2024 года.

Прошлый контракт истекал уже следующим летом.

Ранее "Атлетико" подписал Родриго де Пауля из "Удинезе" за 35 миллионов евро.

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