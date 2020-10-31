Официально: Стеванович зимой перейдёт в "Манчестер Сити"

"Партизан" объявил о достижении договорённости с "Манчестер Сити" по трансферу нападающего Филипа Стевановича.

Сербский клуб сообщил, что их 18-летний воспитанник станет игроком "горожан" ближайшей зимой.

Сумма сделки, как и утверждалось ранее, составит 8 миллионов евро.

Стеванович сыграл за основную команду "Партизана" 54 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов. На него также претендовал "Манчестер Юнайтед".

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