Официально: Стеванович зимой перейдёт в "Манчестер Сити"

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Официально: Стеванович зимой перейдёт в "Манчестер Сити"

"Партизан" объявил о достижении договорённости с "Манчестер Сити" по трансферу нападающего Филипа Стевановича.

Сербский клуб сообщил, что их 18-летний воспитанник станет игроком "горожан" ближайшей зимой.

Сумма сделки, как и утверждалось ранее, составит 8 миллионов евро.

Стеванович сыграл за основную команду "Партизана" 54 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов. На него также претендовал "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Манчестер Сити" добыл минимальную победу над "Шеффилд Юнайтед". | http://soccernews.ru
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