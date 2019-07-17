Официально: Стив Брюс - новый главный тренер "Ньюкасла"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера команды.

58-летний английский специалист сменил у руля "сорок" испанца Рафаэля Бенитеса. Его контракт с клубом рассчитан на три года.

Ранее Брюс возглавлял "Хаддерсфилд", "Уиган", "Кристал Пэлас", "Бирмингем", "Сандерленд", "Халл Сити", "Астон Виллу" и "Шеффилд Уэнсдей".

"Ньюкасл" в прошлом сезоне финишировал на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: С оглядкой на Лэмпарда: 5 английских легенд-футболистов, которые провалились в родных клубах в качестве тренера. | http://soccernews.ru