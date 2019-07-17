Официально: Стив Брюс - новый главный тренер "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтедстив брюс

Официально: Стив Брюс - новый главный тренер "Ньюкасла"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера команды.

58-летний английский специалист сменил у руля "сорок" испанца Рафаэля Бенитеса. Его контракт с клубом рассчитан на три года.

Ранее Брюс возглавлял "Хаддерсфилд", "Уиган", "Кристал Пэлас", "Бирмингем", "Сандерленд", "Халл Сити", "Астон Виллу" и "Шеффилд Уэнсдей".

"Ньюкасл" в прошлом сезоне финишировал на 13-м месте в турнирной таблице  АПЛ.

Не пропустите: С оглядкой на Лэмпарда: 5 английских легенд-футболистов, которые провалились в родных клубах в качестве тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина

"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов