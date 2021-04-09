Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о назначении Алексея Стукалова на пост главного тренера.

37-летний специалист сменил у руля башкирской команды Рашида Рахимова, покинувшего занимаемую должность в прошлую субботу.

Стукалов заключил с новым клубом контракт до июня 2023 года. Ради перехода в "Уфу" он покинул московский "Велес".

Уфимцы занимают предпоследнее место в таблице РПЛ по итогам 24 туров.

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