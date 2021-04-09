Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы"
"Уфа" на своём официальном сайте объявила о назначении Алексея Стукалова на пост главного тренера.
37-летний специалист сменил у руля башкирской команды Рашида Рахимова, покинувшего занимаемую должность в прошлую субботу.
Стукалов заключил с новым клубом контракт до июня 2023 года. Ради перехода в "Уфу" он покинул московский "Велес".
Уфимцы занимают предпоследнее место в таблице РПЛ по итогам 24 туров.
Не пропустите: Газизов пошутил насчёт матерного твита "Уфы" о судействе в матче с "Ахматом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем
-
Французские СМИ превознесли ПСЖ после победы над "Баварией"! Мы собрали лучшие отрывки из их материалов
-
"Зенит" объявил о досрочном уходе спортивного директора
-
Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси
-
Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы"
-
Мусаев назвал свои трансферные ошибки в "Краснодаре"
-
Карпин высказался о возможности возвращения в "Спартак"
-
"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем
-
В "Спартаке" отреагировали на данные о колоссальных убытках клуба от трансферов
-
Французские СМИ превознесли ПСЖ после победы над "Баварией"! Мы собрали лучшие отрывки из их материалов
-
"Вильярреал" - в одном матче от повторения клубного рекорда в Лиге Европы
-
Мусаев оценил решение "Краснодара" заменить его на Гончаренко
-
Тадич впервые не забил пенальти за "Аякс", прервав впечатляющую серию
-
Сульшер прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Гранадой" в Лиге Европы
-
Карпин порассуждал о судействе в РПЛ
-
"Аталанта" выбирает между тремя вратарями
-
Игнашевич назвал лучшего защитника РПЛ
-
Голый мужчина выбежал на поле во время четвертьфинала Лиги Европы
-
"Краснодар" трудоустроил ещё двух экс-тренеров ЦСКА
-
"Зенит" объявил о досрочном уходе спортивного директора
-
Аленичев высказался о приглашении Олича в ЦСКА
-
Севилья может войти в число городов, принимающих матчи Евро-2020
-
Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности