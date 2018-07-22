Официально: Суперкубок Испании будет разыгран в один матч

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Официально: Суперкубок Испании будет разыгран в один матч

Суперкубок Испании пройдет в новом формате из одного матча, сообщает Football Espana.

Матч между "Барселоной" и "Севильей" состоится 12 августа в марокканском городе Танжер.

Стоит отметить, что руководство и фанаты "Севильи" остались крайне недовольны таким решением королевской федерации футбола.

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