Официально: Свинов - новый вратарь "Спартака"

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера "Факела" Ильи Свинова.

"Красно-белые" выкупили 21-летнего футболиста за фиксированную сумму отступных в размере 20 миллионов рублей (около 240 тысяч евро).

Контракт новичка со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне Свинов пропустил 22 гола в 24 матчах. Он выступал за "Факел" с июля этого года.

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