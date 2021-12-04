Официально: Свинов - новый вратарь "Спартака"
Фото сайт "Спартака"
Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера "Факела" Ильи Свинова.
"Красно-белые" выкупили 21-летнего футболиста за фиксированную сумму отступных в размере 20 миллионов рублей (около 240 тысяч евро).
Контракт новичка со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.
В текущем сезоне Свинов пропустил 22 гола в 24 матчах. Он выступал за "Факел" с июля этого года.
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