Официально: Тальби перешёл в "Рубин"

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Официально: Тальби перешёл в "Рубин"

Фото твиттер "Рубина"

Центральный защитник "Беневенто" Монтассар Тальби официально перешёл в казанский "Рубин".

Сумма трансфера пока неизвестна. Стороны заключили контракт, рассчитанный до июня 2025 года.

Новичок "Рубина", чья рыночная стоимость оценивается в 950 тысяч евро, выбрал себе третий игровой номер.

Стоит отметить, что Тальби только этим летом присоединился к "Беневенто" и даже не успел дебютировать за итальянскую команду.

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