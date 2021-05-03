Официально: "Тамбов" лишится профессионального статуса

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сделал важное заявление о будущем клуба.

"Мы не подали на лицензирование - команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно. Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история "Тамбова", - сказал Худяков.

"Тамбов" досрочно вылетел из РПЛ после поражения от "Ростова" (0:2) в 28-м туре.

Зимой клуб находился на грани банкротства и мог сняться с чемпионата. РФС и РПЛ разработали специальные меры, чтобы финансово помочь команде.

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