Официально: "Тамбов" продолжит играть в РПЛ и Кубке России

Российский футбольный союз подтвердил, что "Тамбов" доиграет текущий сезон во всех турнирах.

"Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК "Тамбов" получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

ФК "Тамбов" продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом "Тамбов" при участии в соревнованиях", - говорится в официальном заявлении РФС.

В воскресенье "Тамбов" сыграет с "Локомотивом" в Кубке России. В РПЛ команда занимает последнее место после 19 туров.

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